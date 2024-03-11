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Bu kadarı da olmaz! 22 yaşındaki kadın 70 bin liraya 55 yaşındaki adama satıldı

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Türkiye'de inanması güç bir olay meydana geldi. Osmaniye'de bir kişi evlendirme vaadiyle kandırarak akrabasını zorla fuhuş yaptırdı ve 22 yaşındaki kadını 55 yaşındaki bir adama 70 bin liraya satıldığı ortaya çıktı.

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Osmaniye'de, evlenmek için yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen akrabasını ve eşini fuhuşa zorlayan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.
Yabancı uyruklu 27 yaşındaki eşi E.İ. ve kadın akrabası 22 yaşındaki A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Luey H. isimli şahıs yakalandı.

1 AYLIK HAMİLE 

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 ay önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlendirme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini ifade etti. Kendisinin baskı ve tehditleriyle zorla fuhuş yaptırdığını ve 5 ay önce de 55 yaşındaki bir kişiye 70 bin liraya sattığını söyledi. Ayrıca kendisi ifadesinde 1 aylık hamile olduğunu söyledi.

VİDEOLARLA TEHDİT ETTİ


Luey H.'nin eşi E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı. A.A. ve E.İ. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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11 Mar 2024 - 17:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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