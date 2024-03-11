11 Mar 2024 - 17:57- Gündem G:

Korkunç kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: baba ve kızı öldü

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Kayseri'de kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki baba-kız yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

Korkunç kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: baba ve kızı öldü mask
Korkunç kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: baba ve kızı öldü
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Kayseride'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Fakı Akar (68) ile kızı Ayşegül Akar (19) hayatını kaybetti, sürücü İ.A. yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.D. idaresindeki 25 EB 735 plakalı kamyon ile İ.A. yönetimindeki 38 H 2900 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobildeki Fakı Akar ile kızı Ayşegül Akar hayatını kaybetti, sürücü İ.A. yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı sürücü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Fakı Akar ile kızı Ayşenur Akar'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Burada baba ve kızı için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akar ailesi ve yakınları katıldı. Cenazeler, namazın ardından Sarız ilçesi Büyük Söbeçimen Mahallesi'nde toprağa verildi.

Fakı Akar'ın kazada yaralanan oğlu İbrahim Akar'ın ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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11 Mar 2024 - 17:57 DHA Kayseri- Gündem

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