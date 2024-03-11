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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın son durumunu paylaştı

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Uzun zamandır tedavi gören Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın son durumunu paylaştı mask
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Yeşilcam'ın usta oyuncusu Filiz Akın  bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Akın, sağlık durumuyla ilgili  sosyal medya hesabından bilgi verdi. Filiz Akın, hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu.

SON DURUMU HAKKINDA SEVENLERİNİ BİLGİLENDİRDİ


Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veren Akın, sevenlerine sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi, olsun... İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Moral oldunuz..." 

Kaynak: Haber Merkezi
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11 Mar 2024 - 17:20 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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