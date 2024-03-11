Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Filiz Akın son durumunu paylaştı

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Filiz Akın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Akın, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi. Filiz Akın, hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu.
SON DURUMU HAKKINDA SEVENLERİNİ BİLGİLENDİRDİ
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veren Akın, sevenlerine sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi, olsun... İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Moral oldunuz..."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.