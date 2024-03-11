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Alanya’da kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı

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Alanya’da piknik alanında sandalyede otururken dengesini kaybeden kadın kayalıklardan düşerek yaralandı

Alanya’da kayalıklardan düşen kadın ağır yaralandı mask
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OLAY Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. G.S.(31) isimli kadın piknik alanında otururken, dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek kayalık bölgeden düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını ambulansla hastaneye götürdü. G.S’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi
# Kadın, sağlık, acil

11 Mar 2024 - 17:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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