Antalya ve Alanya'da beli bükülen esnafa ilaç gibi haber: 750.000 TL kredi nakit...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından hayata geçirilen yeni kredi paketi ile Antalya ve Alanya esnafına can suyu verilecek.

ESNAF KREDİ LİMİTİ 750.000 TL OLDU

Alanya ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Akkaya konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kredi limiti 750 bin TL'ye yükseldi. Ayrıca 10 Temmuz'dan önce kullanılan kredi kapatma zorunluluğu da kaldırıldı. Esnafımıza avantaj sağlandı. Ben tekrardan TESKOMB Genel Başkanımız Sn. Abdülkadir Akgül'e esnafımız adında teşekkür ediyorum. Bu karar esnafa can suyu olacak."