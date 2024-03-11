Survivor'da şok gelişme: Poyraz'a daha önce verilmemiş bir ceza verildi

Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor All Star'ın 56. bölüm tanıtımıyla gündem olmayı başardı. Herkesi meraklandıran tanıtım videosunda Acun Ilıcalı, yarışma tarihininde verilmemiş bir cezayı Poyraz'ı verileceğini açıklayarak şunları söyledi:
'YARIŞMA TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ CEZA'
"Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadı sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" Poyraz'ın bu ceza neden aldığı ve cezanın ne olduğu bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.