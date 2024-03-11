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Survivor'da şok gelişme: Poyraz'a daha önce verilmemiş bir ceza verildi

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Survivor All Star'ın bu akşam ekrana gelecek olan bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verildiğini açıkladı. Cezanın ne olduğu ve neden verildiği bu akşamki bölümde belli olacak.

Survivor'da şok gelişme: Poyraz'a daha önce verilmemiş bir ceza verildi mask
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Ekranların en sevilen yarışmalarından Survivor All Star'ın 56. bölüm tanıtımıyla gündem olmayı başardı. Herkesi meraklandıran tanıtım videosunda Acun Ilıcalı, yarışma tarihininde verilmemiş bir cezayı Poyraz'ı verileceğini açıklayarak şunları söyledi:

'YARIŞMA TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ CEZA'

"Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadı sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" Poyraz'ın bu ceza neden aldığı ve cezanın ne olduğu bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Olacak, ACUN, Survivor

11 Mar 2024 - 17:02 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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