TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren Serdar Ortaç, uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor. Rahatsızlığı nedeniyle ağrıları olan ve ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, konser öncesi hazırlanırken tekerlekli sandalyede oturdu.

SERDAR ORTAÇ'IN TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ HALİ ÜZDÜ

Tekerlekli sandalyeden kalkarken de zorlanan Ortaç, hayranlarıyla fotoğraf çektirirken de desteğe ihtiyaç duydu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın tekerlekli sandalyedeki görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından sevenleri "Üzdü bu görüntüler", "Bu adama destek olunmalı" ve "Yazık ya keşke konsere çıkmasa" gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Akşam