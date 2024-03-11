TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren Serdar Ortaç, uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor. Rahatsızlığı nedeniyle ağrıları olan ve ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, konser öncesi hazırlanırken tekerlekli sandalyede oturdu.
SERDAR ORTAÇ'IN TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ HALİ ÜZDÜ
Tekerlekli sandalyeden kalkarken de zorlanan Ortaç, hayranlarıyla fotoğraf çektirirken de desteğe ihtiyaç duydu.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın tekerlekli sandalyedeki görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından sevenleri "Üzdü bu görüntüler", "Bu adama destek olunmalı" ve "Yazık ya keşke konsere çıkmasa" gibi yorumlarda bulundu.
Kaynak: Akşam
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.