11 Mar 2024 - 17:03- Gündem G:

Feci kaza! İnşaatın 10'uncu katından düştü

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Sivas'ta bir inşaat işçisi, inşaatın 10. katından düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza! İnşaatın 10'uncu katından düştü
Feci kaza! İnşaatın 10'uncu katından düştü
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Sivas'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi (34), ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 10'uncu katında çalışan Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammedi, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Muhammedi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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11 Mar 2024 - 17:03 DHA Sivas- Gündem

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