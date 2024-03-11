Feci kaza! İnşaatın 10'uncu katından düştü

Sivas'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından asansör boşluğuna düşen Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi (34), ağır yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 10'uncu katında çalışan Afganistan uyruklu Cevat Muhammedi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammedi, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Muhammedi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.