Uzmanından flaş uyarı: Maskesiz asla dışarı çıkmayın

İstanbul'da araç sayısının her geçen gün artması hava kirliliğinin artmasında en büyük sebeplerden biri olarak gösteriliyor. Kirlilikteki son durumu ve alınabilecek önlemleri Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği (IUAPPA) Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik anlattı.

'PM2,5 SOLUNUM YOLLARIYLA AKCİĞERLERİN EN ÜCRA NOKTASINA ULAŞIYOR'





TRT'den Pınar Bağçeci'nin haberine göre, Prof. Dr. İncecik, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kılavuz değerlerine dikkat çekti. Türkiye’de yapılan ölçümlerde bu değerlerin önemli oranda aşıldığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün İstanbul'da istasyonların profillerine baktığımızda, NO2 yani azot dioksitin yanı sıra çok daha etkin olan partiküller görüyoruz. Örneğin hemen hemen bütün istasyonlarda PM10 (partikül madde kirleticisi) dediğimiz çapı 10 mikron ve daha küçük olan partiküller DSÖ'nün limitlerinin üzerinde. Ama çok daha önemlisi, PM2.5 yani çapı 2.5 mikrometre ve daha küçük olan ince partiküller. Bu partiküller solunum yolları ile akciğerlerin en ücra köşelerine kolaylıkla girmekte ve orada etki mekanizmalarını yaratmakta. Son derece önemli zararlı kirleticiler. DSÖ bu kirleticiler üzerinde çok fazla duruyor. Bütün dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın erken ölümle karşılaşmasının en temel sebebinin PM2.5 olduğu konusunda bütün bilimsel çalışmalar bir noktaya gelmiş durumda.”

'BAĞDAT CADDESİ'NDE YÜRÜMEK TEHLİKELİ'





İstanbul’daki en riskli yerleri sorduğumuzda İncecik, “Trafik yoğunluğunun görüldüğü her nokta” diye yanıt veriyor. Kırsal bölgeler hariç şehir merkezlerinde hava kirliliğinin çok yüksek olduğuna vurgu yapıyor. Bağdat Caddesi için ise yoğun trafiğin olduğu bu cadde üzerinde yürüyüş yapmanın sağlığı ciddi şekilde tehlikeye attığını söylüyor.

'DURAKLARDA MASKESİZ DURMAYIN'



Prof. Dr. İncecik’in dikkat çektiği önemli bir nokta da toplu ulaşım araçlarının durakları. Bu alanlarda yüksek ölçüde kirleticinin insanlar tarafından solunduğunu belirtiyor. Buna maruz kalmamak için en basit önerisi ise koronavirüs salgını ile hayatımıza giren maske… “Uzun yıllardır öğrencilerime hep ‘Otobüs duraklarında maskesiz durmayın, beklemeyin’ derdim. Çünkü duraklarda özellikle de kalkışlarda çok büyük oranda siyah duman çıkıyor. Orada oturanların bunu almaları kaçınılmaz. Bu son derece zararlı bir şey. Mutlaka maske takılmalı.Özellikle bebek ve çocukları uzak tutmak gerekiyor" dedi.

Kaynak: TRT