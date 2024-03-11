11 Mar 2024 - 16:47- Gündem G:

Kuzenlerin borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü

ABONE OL Google News Sayfamız

Osmaniye'de borç meselesinden kavga ettiği kuzenini av tüfeğiyle öldürdü.

Kuzenlerin borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Eyüp S. (46), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Musa Batur'u (48) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bahadırlı köyü Kıraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahadırlı köyü muhtar adayı Musa Batur, kuzeni Eyüp S.'nin evine gitti. İki kuzen arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp S., evindeki av tüfeğiyle Musa Batur'a ateş etti. Batur kanlar içerisinde yere yığılırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Batur'un hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
# Osmaniye, tüfek, kuzen, Kavga, ilgili, etti

11 Mar 2024 - 16:47 DHA Osmaniye- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti mask
Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti
Eylem Tok ve oğlunun kaçması olayından kan donduran itiraf geldi: T.C. "Araç pert oldu" mask
Eylem Tok ve oğlunun kaçması olayından kan donduran itiraf geldi: T.C. "Araç pert oldu"
Antalya ve Alanya'da büyük depremin habercisi mi? Son depremin ardından büyük panik yaşanıyor mask
Antalya ve Alanya'da büyük depremin habercisi mi? Son depremin ardından büyük panik yaşanıyor
Mahmutseydi Muhtarı Bülbül’den müjdeler mask
Mahmutseydi Muhtarı Bülbül’den müjdeler
Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı mask
Antalya'da deprem: Vatandaş kendini sokağa attı
Antalya'da ilkokul öğretmeni, öğrencisinin hayatını kurtardı mask
Antalya'da ilkokul öğretmeni, öğrencisinin hayatını kurtardı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber