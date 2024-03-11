- Asayiş

Korkunç kaza! Otobüs devrildi: 24 yolcu hastaneye kaldırıldı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği EGO otobüsü devrildi; 24 yolcu yaralandı.

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Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünde sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 24 yolcu yaralandı. 

DURUMU AĞIR OLANLAR VAR

Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Kaynak: Haber Merkezi
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11 Mar 2024 - 16:38 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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