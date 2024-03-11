Korkunç kaza! Otobüs devrildi: 24 yolcu hastaneye kaldırıldı

Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünde sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 24 yolcu yaralandı.
DURUMU AĞIR OLANLAR VAR
Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.