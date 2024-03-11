Korkunç kaza! Otobüs devrildi: 24 yolcu hastaneye kaldırıldı

Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünde sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 24 yolcu yaralandı.

DURUMU AĞIR OLANLAR VAR

Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi