Helallik isteyen Kobra Murat'tan kötü haber... 2 ay önce ameliyat olmuştu

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, sevenlerini üzecek bir açıklama yaparak ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında dua ve helallik isteyen Kobra Murat, mübarek Ramazan ayının ilk gününde ameliyata gireceğini belirtti.

Kobra Murat, geçtiğimiz 2 ay önce bağırsak çatlaması nedeniyle ameliyat olduğunu ve şimdi ise aynı operasyonun tekrarlanacağını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 2'inci ameliyatıma giriyorum, tüm İslam aleminden ve sevenlerimden helallik ve dua bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun hepinize hakkım helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 2 ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olmuştum. Aradan 2 ay geçti torbaları aldırmak için tekrardan ameliyat olacağım. Fakat birinci ameliyatın aynısı olacak. Kapalı ameliyat değil"

Kaynak: Karar