11 Mar 2024 - 16:17- Magazin G:

Ben Bu Cihana Sığmazam'a flaş transfer!

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Büyük hayran kitlesine sahip olan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam'a flaş transfer! mask
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Atv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi “Ben Bu Cihana Sığmazam"ın ikinci sezonu da seyirciyi ekran başında topluyor. Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği, Gökhan Horzum’un ise yazdığı dizinin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Dilara Aksüyek, “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisiyle anlaştı.

KİMİ CANLANDIRACAK?

Dilara Aksüyek, dizide Arzu rolüne hayat verecek ve Ateş Türk’ün (Burak Çelik) Fransa’dan gelen eski eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Oyuncu 62. bölümden itibaren dizinin ekibinde yer alacak.

Kaynak: KARAR
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11 Mar 2024 - 16:17 - Magazin

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