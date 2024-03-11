Dışarı çıkarken hazırlık olun! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Trakya ve Ege'de yaşayanlar dikkat! 6 il için sarı kodlu uyarı verilerek sel ve su taşkını riskine karşı uyarı yapıldı.
Edirne’nin güneyi, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olası sorunlara karşı tedbirli olunması önemle belirtildi.
6 KENTE SARI KODLU UYARI
Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir'in kuzey ilçeleri için şiddetli sağanak uyarısı yapılarak sarı kodlu uyarı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.