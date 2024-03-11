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Dışarı çıkarken hazırlık olun! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi

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Meteoroloji'den Trakya ve Ege bölgelerinde olası yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.

Dışarı çıkarken hazırlık olun! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi mask
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Trakya ve Ege'de yaşayanlar dikkat! 6 il için sarı kodlu uyarı verilerek sel ve su taşkını riskine karşı uyarı yapıldı.

Edirne’nin güneyi, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olası sorunlara karşı tedbirli olunması önemle belirtildi.

6 KENTE SARI KODLU UYARI

Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir'in kuzey ilçeleri için şiddetli sağanak uyarısı yapılarak sarı kodlu uyarı verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
# rüzgar, sağanak, meteoroloji

11 Mar 2024 - 16:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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