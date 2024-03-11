Antalya'da şüpheli ölüm! Kırgız kadın yatağında cansız bulundu

Antalya'da, Kırgızistan uyruklu Salıma Omarova (52), yatağında ölü bulundu. Belediye doktoru ölümü şüpheli bulunca olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesi sonrası Omarova'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kadının 3 yıllık eşi Mevlüt Çelik (40), "Gece sabah içmek için çorba yapmamı istemişti. Yaptım, sabah yatağında ölü buldum" dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 572 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Kırgızistanlı Salıma Omarova, iddiaya göre, gece saatlerinde eşi Mevlüt Çelik'ten, sabah içmek için çorba yapmasını istedi. Çelik, hasta olan eşinin rahatsız olmaması için yan odaya geçerek uyudu. Sabah çorbayı hazırladıktan sonra eşini uyandırmaya çalışan Çelik, tüm çabalarına rağmen sonuç alamayınca bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Eve gelen arkadaşıyla da eşini uyandıramayan Mevlüt Çelik, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Salıma Omarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun bildirilmesiyle eve polis ekibi sevk edildi. Belediye doktorunun ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından Omarova'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'TENCERE HALA SICAK'

Mevlüt Çelik, "Gece saatlerinde oturuyorduk. Yatmadan önce 'Sabaha bana mercimek çorbası yapar mısın, sıcak sıcak içeyim' dedi. Ben de 'Tamam yaparım' dedim. 'Sabah çorbayı içtikten sonra da koltuk takımı alırsın' dedi. Ben de 'Sen iyileş ondan sonra gider alırız' dedim. Sonrasında yatağına geçti, ben de üzerini örttükten sonra yattı. Kendisini rahatsız etmemek için uyumaya diğer odaya geçtim. Sabah kalkınca mercimek çorbasını yaptım, tencerem hala sıcak. Ben kendisine seslendim, cevap alamayınca yanına gittim. Uyandıramayınca arkadaşımı aradım. Arkadaşım gelince de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Geceden bana biraz üşüdüğünü söyledi. Benden pekmez istemişti, onu da almıştım" dedi. Omarova'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA