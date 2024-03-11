11 Mar 2024 - 18:25- Ekonomi G:

Elinde o banknotlar olanlar yandı: ATM'ler artık kabul etmeyecek

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Hem banka hem ATM'ler yeni bir karar alındığı iddia edildi. Yeni kararda artık 10 lira ile işlem yapılamayacağı söylendi.

Elinde o banknotlar olanlar yandı: ATM'ler artık kabul etmeyecek mask
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Banka hesaplarına sahip olanların sayısındaki artışla birlikte, bankaların vatandaşları şaşırtan yeni düzenlemelerini tek tek duyuruyor. Yeniçağ'da yer alan habere göre resmi yapılan duyuruyla birlikte para çekme ve para yatırma limitlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkisiyle, birçok bankanın halen kullanımda olan bazı banknotları ATM'lerde kullanım dışı bıraktığı iddia edildi.

10 LİRA KABUL EDİLMEYECEK

Bankaların 10 TL'lik banknotları ATM'lerde kullanım dışı bıraktığı belirtildi. Belirlenen tutarın altında kalan miktarların artık şubelerden çekilip yatırılmasına izin verilmeyeceği, bu tür işlemlerin yalnızca ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilebileceği ifade edildi. Bu kararın geniş çaplı tepkilere yol açtığı ve tüketici mahkemelerinin bu karara itiraz edeceği ifade edildi.

Kaynak: YENİÇAĞ

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11 Mar 2024 - 18:25 - Ekonomi

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