Alanya'da çok tanınmış bir gece kulübünde yaşananlar dilden dile dolaşıyor.

İddiaya göre, geçtiğimiz gün Kuyumculukla uğraşan B.B. isimli kadın gece kulübünde kız arkadaşı ile eğlenen T.C.'yi gece kulübünde görünce çileden çıktı. T.C.nin yanında bulunan kadınla herkesin ortasında saç başa kavga edip yerlerde sürükleyen B.B.'yi sakinleştirmek güç oldu.

Gece kulübünün güvenlikçilerinin araya girerek ayırdığı kadınların birbirinden davacı olup olmadığı ise henüz belli değil.