11 Mar 2024 - 15:41- Asayiş G:

Alanya'da 2 kadın bir erkeği paylaşamadı: Gece kulübünde korkunç kavga

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Alanya'da geçtiğimiz gün yaşanan ilginç olay görenlerin ağzını açık bıraktı. 2 kadının T.C. isimli bir erkek için gece kulübünde saç başa kavga ettiği iddia ediliyor.

Alanya'da 2 kadın bir erkeği paylaşamadı: Gece kulübünde korkunç kavga mask
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Alanya'da çok tanınmış bir gece kulübünde yaşananlar dilden dile dolaşıyor.

İddiaya göre, geçtiğimiz gün Kuyumculukla uğraşan B.B. isimli kadın gece kulübünde kız arkadaşı ile eğlenen T.C.'yi gece kulübünde görünce çileden çıktı. T.C.nin yanında bulunan kadınla herkesin ortasında saç başa kavga edip yerlerde sürükleyen B.B.'yi sakinleştirmek güç oldu.

Gece kulübünün güvenlikçilerinin araya girerek ayırdığı kadınların birbirinden davacı olup olmadığı ise henüz belli değil.
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11 Mar 2024 - 15:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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