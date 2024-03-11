Alanya'da çok tanınmış bir gece kulübünde yaşananlar dilden dile dolaşıyor.
İddiaya göre, geçtiğimiz gün Kuyumculukla uğraşan B.B. isimli kadın gece kulübünde kız arkadaşı ile eğlenen T.C.'yi gece kulübünde görünce çileden çıktı. T.C.nin yanında bulunan kadınla herkesin ortasında saç başa kavga edip yerlerde sürükleyen B.B.'yi sakinleştirmek güç oldu.
Gece kulübünün güvenlikçilerinin araya girerek ayırdığı kadınların birbirinden davacı olup olmadığı ise henüz belli değil.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.