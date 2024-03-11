Alanya'da vatandaştan Özçelik’in projelerine tam not

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik ve ekibi, sabah erken saatte Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisi'ndeki toplantının ardından esnaf ziyaretleri için Mahmutlar Mahallesi’ne geçti. Atatürk ve Barbaros Caddelerindeki esnafı gezen Özçelik, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulunup, Ramazan Aylarını tebrik etti. İftar vaktine kadar çalışma programını buraya ayıran Özçelik, temaslarında esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çift yönlü gerçekleştirilen ziyaret turunda sıkmadık el, uğramadığı işletme bırakmayan Özçelik, esnafın sıkıntı ve taleplerini dinlerken, samimi diyalogları sempatik görüntüler oluşturdu. Ziyaret esnasında bir kadın kuaför, "Annem sizi çok seviyor ve tanışmak istiyor" diyerek, annesini telefonla görüntülü aradı. Esnaf kadının annesiyle konuşan Özçelik, hayırlı Ramazanlar diledi. Kadının, "Bayramdan sonra makamınıza çay içmeye geleceğiz Başkanım" sözleri herkesi gülümsetti. Balkondan seslenen bir kadın ise, "Tanışmak bu güne nasipmiş Başkanım" dedi ve evden çıkıp Özçelik'in yanına gelerek, fotoğraf çektirdi. Alış veriş yapan yaşlı bir vatandaş da, ceketinin yakasını tepkiyle silkerek, "Bıktık, bıktık. Düzelt bu şehri Özçelik" dedi ve desteğini belirtti. Özçelik, seçim çalışmalarını sürdüren Muhtar Adaylarının ofislerine de giderek, başarılar diledi. Bebekleri ve çocukları seven Başkan Adayı, cadde üzerindeki bir taksi durağında taksicilerle sohbet etti.

ALANYA'YA CİVAN GİBİ ÖZÇELİK YAKIŞIR

Başkan Adayı Özçelik’e "Yalnız değilsiniz. Beraber yürüyeceğiz" şeklinde destek veren esnaf ve vatandaşlar, "Sandığa giderek, Alanya’daki saltanatı bitireceğiz ve hak ettiğimiz hizmeti sizle alacağız. Enerjinizle, güler yüzünüzle Alanya’ya civan gibi bir Özçelik yakışır. Akıl ve mantık odaklı, iyi tasarlanmış, en tutarlı projeler sizde. Halk olarak yetkiyi size vermek istiyoruz. Çünkü siz ve ekibiniz sadece bizim için çalışacaksınız. Alanya’nın gidişatı hiç iyi değil. Sizden beklediğimiz çok hizmetler var" dediler. Esnaf ve vatandaşlar "Belediyeye yolumuz düştüğünde sıkıntı çekmek istemiyoruz" sözleri üzerine Özçelik, hiçbir sorunla karşılaşılmayacağının sözünü yineledi.

KOLTUK SEVDAMIZ YOK

Geçtiğimiz gün Konaklı'da düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulan projeler, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Tecrübeli bir ekiple Alanya’nın değişimi ve gelişmesi için yola çıktıklarını vurgulayan Özçelik, "Bizim koltuk sevdamız ya da derdimiz yok. Projelerimiz, seçmeni tavlamak mantığıyla yapılmadı. Hepsi ayrı ayrı ince elenip sık dokunarak, tecrübeli bir ekiple, akıl, bilim, mantık ve matematikle yapıldı. Raylı sistem projeleri santim santim ölçüldü. Hiçbiri hayal değil ve kitapçık süsü olarak yapılmadı. Tamamı hemen işe başlanacak şekilde tasarlandı" şeklinde konuştu.