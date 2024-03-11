Sosyal medya paylaşımında, “Berlin’de KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve heyetini en güzel şekilde ağırlayan Ocak Hotel sahipleri baba Ertaş Ocak ve oğlu Ercan Ocak’a şahsım ve oğlum Toygar Dim adına çok teşekkür ederim. 1980’de Berlin’de başlayan Ocak Ailesi’nin başarı hikayesi başlı başına bir haber konusu. Gurur duydum” ifadelerine yer verdi. Şerife ÇOBAN
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Berlin'de Cumhurbaşkanı ile babalar ve oğulları
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 4-7 Mart’ta Berlin’e yaptığı ziyarette konakladığı Ocak Otel’in mükemmel ev sahipliği, heyete gazeteci oğlu Toygar Dim’le dahil olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in övgüsüyle gündeme geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.