Berlin'de Cumhurbaşkanı ile babalar ve oğulları

Sosyal medya paylaşımında, “Berlin’de KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve heyetini en güzel şekilde ağırlayan Ocak Hotel sahipleri baba Ertaş Ocak ve oğlu Ercan Ocak’a şahsım ve oğlum Toygar Dim adına çok teşekkür ederim. 1980’de Berlin’de başlayan Ocak Ailesi’nin başarı hikayesi başlı başına bir haber konusu. Gurur duydum” ifadelerine yer verdi. Şerife ÇOBAN