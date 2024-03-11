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Berlin'de Cumhurbaşkanı ile babalar ve oğulları

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 4-7 Mart’ta Berlin’e yaptığı ziyarette konakladığı Ocak Otel’in mükemmel ev sahipliği, heyete gazeteci oğlu Toygar Dim’le dahil olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in övgüsüyle gündeme geldi.

Berlin'de Cumhurbaşkanı ile babalar ve oğulları mask
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Sosyal medya paylaşımında, “Berlin’de KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve heyetini en güzel şekilde ağırlayan Ocak Hotel sahipleri baba Ertaş Ocak ve oğlu Ercan Ocak’a şahsım ve oğlum Toygar Dim adına çok teşekkür ederim. 1980’de Berlin’de başlayan Ocak Ailesi’nin başarı hikayesi başlı başına bir haber konusu. Gurur duydum” ifadelerine yer verdi. Şerife ÇOBAN
# Sosyal, Yer, Bir, Ocak

11 Mar 2024 - 14:58 - Gündem

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