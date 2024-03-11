Alanya’da dışarıda iftar açmak hayal oldu!

YAŞANAN zamlardan restoran ve lokantaların iftar menüleri de nasibini aldı. Alanya’da geçen yıl 300-350 TL arasında olan bir iftar menüsü bu yıl 700 TL bandında seyrediyor. Yüzde 90’a varan zamların ardından ailelerin dışarıda iftar açması da hayal oldu. Konu ile ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının birinci günü. Tüm esnaf kardeşlerimin, dostlarımın ve Alanya halkının Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Her yıl olduğu gibi restorancı ve lokantacı arkadaşlarımız iftar menüleri hazırladılar. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl iftar menülerinde yüzde 90 civarında fiyat artışı yaşanmıştır. Geçtiğimiz yıl 300-350 TL olan bir iftar menüsü bu yıl ortalama 650-700 TL bandında misafirlerimize sunulacak. Gönül isterdi ki artışlar yaşanmasın. Alanya’da yaşayan insanlarımız şenlikli bir şekilde lokantalara akın etsinler ve orada aileleriyle birlikte zaman geçirsinler isterdik. Ancak maalesef ülkemizin gerçeği enflasyon ortamında bu fiyatlar oluştu. Ailelerin bir ve iki kez dışarıda iftar yapabileceğini görüyoruz. Dışarıda iftar yapan vatandaşların sayısında da düşüş yaşanacaktır. Bu dönemi de bu şekilde atlatacağız” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)