- Ekonomi

Alanya’da dışarıda iftar açmak hayal oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da restoranlar Ramazan ayı için fiyatlarını belirledi. İftar menülerinin fiyatları geçen yıla göre ikiye katlandı

Alanya’da dışarıda iftar açmak hayal oldu! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

YAŞANAN zamlardan restoran ve lokantaların iftar menüleri de nasibini aldı. Alanya’da geçen yıl 300-350 TL arasında olan bir iftar menüsü bu yıl 700 TL bandında seyrediyor. Yüzde 90’a varan zamların ardından ailelerin dışarıda iftar açması da hayal oldu. Konu ile ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, “On bir ayın sultanı Ramazan ayının birinci günü. Tüm esnaf kardeşlerimin, dostlarımın ve Alanya halkının Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Her yıl olduğu gibi restorancı ve lokantacı arkadaşlarımız iftar menüleri hazırladılar. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl iftar menülerinde yüzde 90 civarında fiyat artışı yaşanmıştır. Geçtiğimiz yıl 300-350 TL olan bir iftar menüsü bu yıl ortalama 650-700 TL bandında misafirlerimize sunulacak. Gönül isterdi ki artışlar yaşanmasın. Alanya’da yaşayan insanlarımız şenlikli bir şekilde lokantalara akın etsinler ve orada aileleriyle birlikte zaman geçirsinler isterdik. Ancak maalesef ülkemizin gerçeği enflasyon ortamında bu fiyatlar oluştu. Ailelerin bir ve iki kez dışarıda iftar yapabileceğini görüyoruz. Dışarıda iftar yapan vatandaşların sayısında da düşüş yaşanacaktır. Bu dönemi de bu şekilde atlatacağız” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
# Bir, Alanya, yüzde, günü, ilgili

11 Mar 2024 - 14:41 - Ekonomi

Mahreç  Ramazan Özdemir

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Dolara müdahale mi geliyor? Piyasalar diken üstünde! Bakan açıklama yaptı mask
Dolara müdahale mi geliyor? Piyasalar diken üstünde! Bakan açıklama yaptı
BİM'den 15 Mart kampanyası: Yok yok, üstelik yarı fiyatına! İşte tam liste mask
BİM'den 15 Mart kampanyası: Yok yok, üstelik yarı fiyatına! İşte tam liste
Bakanlıktan destek gecikmedi: O tarihe dikkat! Hesaplara yatıyor... mask
Bakanlıktan destek gecikmedi: O tarihe dikkat! Hesaplara yatıyor...
Altını olanlar dikkat! Üretimi duruyor... Artık hiçbir değeri olmayacak mask
Altını olanlar dikkat! Üretimi duruyor... Artık hiçbir değeri olmayacak
Baklavanın fiyatı uçuşa geçti: Artık taneyle satılıyor! mask
Baklavanın fiyatı uçuşa geçti: Artık taneyle satılıyor!
Milyonların beklediği soru: Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakandan kritik açıklama... mask
Milyonların beklediği soru: Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakandan kritik açıklama...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber