Alanya nefesini tuttu: TÜİK açıkladı, 82 plaka Alanya'nın mı? Antalya'dan iki ilçe var

TÜİK'in İl olmaya aday ilçeler için yaptığı uzun soluklu araştırması rapor halinde yayınlandı. Aday ilçeler arasında en şanslısının Alanya olduğu söylenen raporda Antalya'dan bir ilçe daha var.
Uzun süredir birçok ilçe, Türkiye'nin 82. ili olma hayalinin gerçekleşmesini bekliyor. İlçe olurken özellikle nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi faktörler ön plana çıkıyor.
Birçok kişinin merakle beklediği 82'nci, 83'üncü ve 84'üncü il olma hayali artık iyice yaklaştı. 82-83-84 numaralı plakalar belli olmak üzere.
TÜİK yeni verilerini paylaştı
Buna göre Türkiye'nin 82'nci ili olma potansiyeline sahip ilçeler de ortaya çıktı. Listede Antalya'dan da iki ilçe yer alıyor. İşte merak edilen o liste!
MANİSA - AKHİSAR
ANTALYA - ALANYA
İSTANBUL - BAĞCILAR
BALIKESİR - BANDIRMA
ŞIRNAK - CİZRE
ANKARA - ÇANKAYA
BALIKESİR - EDREMİT
ZONGULDAK - EREĞLİ
DİYARBAKIR - ERGANİ
İSTANBUL - ESENYURT
MUĞLA - FETHİYE
KOCAELİ - GEBZE
HATAY - İSKENDERUN
ADIYAMAN - KAHTA
KONYA - EREĞLİ
İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE
ANTALYA - MANAVGAT
BURSA - OSMANGAZİ
ANKARA - POLATLI
ADANA - SEYHAN
ŞANLIURFA - SİVEREK
ADANA - TARSUS
TEKİRDAĞ - LÜLEBURGAZ
ORDU - ÜNYE
HAKKARİ - YÜKSEKOVA
ADANA - KOZAN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.