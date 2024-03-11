Alanya nefesini tuttu: TÜİK açıkladı, 82 plaka Alanya'nın mı? Antalya'dan iki ilçe var

TÜİK'in İl olmaya aday ilçeler için yaptığı uzun soluklu araştırması rapor halinde yayınlandı. Aday ilçeler arasında en şanslısının Alanya olduğu söylenen raporda Antalya'dan bir ilçe daha var.

Uzun süredir birçok ilçe, Türkiye'nin 82. ili olma hayalinin gerçekleşmesini bekliyor. İlçe olurken özellikle nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi faktörler ön plana çıkıyor.

Birçok kişinin merakle beklediği 82'nci, 83'üncü ve 84'üncü il olma hayali artık iyice yaklaştı. 82-83-84 numaralı plakalar belli olmak üzere.

TÜİK yeni verilerini paylaştı

Buna göre Türkiye'nin 82'nci ili olma potansiyeline sahip ilçeler de ortaya çıktı. Listede Antalya'dan da iki ilçe yer alıyor. İşte merak edilen o liste!

MANİSA - AKHİSAR

ANTALYA - ALANYA

İSTANBUL - BAĞCILAR

BALIKESİR - BANDIRMA

ŞIRNAK - CİZRE

ANKARA - ÇANKAYA

BALIKESİR - EDREMİT

ZONGULDAK - EREĞLİ

DİYARBAKIR - ERGANİ

İSTANBUL - ESENYURT

MUĞLA - FETHİYE

KOCAELİ - GEBZE

HATAY - İSKENDERUN

ADIYAMAN - KAHTA

KONYA - EREĞLİ

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE

ANTALYA - MANAVGAT

BURSA - OSMANGAZİ

ANKARA - POLATLI

ADANA - SEYHAN

ŞANLIURFA - SİVEREK

ADANA - TARSUS

TEKİRDAĞ - LÜLEBURGAZ

ORDU - ÜNYE

HAKKARİ - YÜKSEKOVA

ADANA - KOZAN