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Göçmen dehşeti: Eşini ve akrabasını videolarla tehdit ederek sattı! Üstelik 1 aylık hamile

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Osmaniye'de yaşanan korkunç olayda Suriye uyruklu Luey H. eşi ve Suriye'den yasa dışı yollarla yanına sığınan akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdı. Eşinin cinsel içerikli videolarını yaymakla tehdit eden şahıs, Suriye'den kaçak yollarla ülkeye giren bir akrabasını da 70 bin liraya satmış. Satılan kadının 1 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Göçmen dehşeti: Eşini ve akrabasını videolarla tehdit ederek sattı! Üstelik 1 aylık hamile mask
Göçmen dehşeti: Eşini ve akrabasını videolarla tehdit ederek sattı! Üstelik 1 aylık hamile
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Osmaniye’de, eşi E.İ. (27) ile kadın akrabası A.A.'ya (22) zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Suriye uyruklu Luey H., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Suriye uyruklu Luey H.'nin, Suriye uyruklu eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki kadın kurtarılırken, Luey H. ise gözaltına alındı.

70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILAN KADIN KONUŞTU

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

NİKAHLI EŞİNİ ÇIPLAK VİDEOLARI İLE TEHDİT ETTİ

E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu.

İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Luey H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

# Bir, etti, türkiye, Kadın

11 Mar 2024 - 13:07 - Asayiş

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