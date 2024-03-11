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Alanya Rotaract Kulübü kadınları buluşturdu

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ALANYA Rotaract Kulübü 2023-2024 Dönem Başkanı Bahar Cırık Demirtaş ve kulüp üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen pilates etkinliğinde bir araya geldiler

Alanya Rotaract Kulübü kadınları buluşturdu mask
Alanya Rotaract Kulübü kadınları buluşturdu
Alanya Rotaract Kulübü kadınları buluşturdu
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Kleopatra Plajı sahilinde TCF 2. Kademe Pilates Eğitmeni Hakime Çamur eşliğinde Damlataş'ta pilates yapan katılımcılar, 8 Mart'a özel düzenlenen etkinlikte hoşça vakit geçirdiler. Alanya Rotaract Kulübü üyelerinin tanıtımlarının da yapıldığı etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik sonunda günün anlam ve öneminden dolayı kadınlara çiçek dağıtımı yapıldı. Haber MERKEZİ
# Mart, Alanya

11 Mar 2024 - 12:45 - Yaşam

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