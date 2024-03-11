Alanya Rotaract Kulübü kadınları buluşturdu

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Kleopatra Plajı sahilinde TCF 2. Kademe Pilates Eğitmeni Hakime Çamur eşliğinde Damlataş'ta pilates yapan katılımcılar, 8 Mart'a özel düzenlenen etkinlikte hoşça vakit geçirdiler. Alanya Rotaract Kulübü üyelerinin tanıtımlarının da yapıldığı etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik sonunda günün anlam ve öneminden dolayı kadınlara çiçek dağıtımı yapıldı. Haber MERKEZİ