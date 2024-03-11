İş Bankası'ndan görülmemiş kampanya: Katılan herkesin hesabına 7.500 TL yatıyor

İş Bankası’nın Mart 2024 kampanyası, ETS’deki seçili otellerde 26 Şubat – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak olan konaklamalar için geçerli olacak. Kampanyaya katılım için İş Cep veya Maximum Mobil uygulamaları kullanılabilir. 26 Şubat – 31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan ödemelerde, 7 bin 500 TL’ye varan Maxipuan kazanılabiliyor.

Kampanyaya katılım için Maximum Mobil veya İş Cep uygulamalarındaki “Kampanyalar” kısmından başvuru yapılabilir. Kampanyaya katılmak için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kampanyaya, Maximum, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi kartları ve Bankamatik kartları ile Maximum özellikli POS cihazlarından yapılan işlemler dahil edilirken, aidatsız kartlar, vadematik kartlar, ticari kartlar ve MaxiPara kartları ile yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmiyor.

Kampanya kapsamında kazanılan Maxipuan’lar, 18 Nisan 2024 tarihinde kampanya koşullarını sağlayan karta yüklenecek. Puanların son kullanma tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirtilirken, kullanılmayan Maxipuan’lar 01 Haziran 2024 tarihinde silinecek.

İşCep veya Maximum Mobil’den katılım sağlanabilen kampanya kapsamında; 26 Şubat – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak olan konaklamalar için 26 Şubat – 31 Mart 2024 tarihleri arasında Bankamatik Kartı ve Maximum Kart’la ETS’deki seçili otellerden tek seferde yapılacak olan 35 bin Türk Lirası – 49 bin 999 Türk lirası arası peşin, 3 ya da 6 taksitli ilk alışverişe 2 bin 500 Türk Lirası MaxiPuan, 50 bin Türk Lirası – 99 bin 999 Türk Lirası arası peşin, 3 ya da 6 taksitli ilk alışverişe 5 bin Türk Lirası MaxiPuan, 100 bin Türk Lirası ve üzeri peşin, 3 ya da 6 taksitli ilk alışverişe 7 bin 500 TL MaxiPuan verilecek.