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ALKÜ’lü akademisyene Oxford Üniversitesinden davet

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyeni, 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı çerçevesinde Oxford Üniversitesine davet edildi.

ALKÜ’lü akademisyene Oxford Üniversitesinden davet mask
ALKÜ’lü akademisyene Oxford Üniversitesinden davet
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Akademisyeni Öğretim Görevlisi Diren Doğan, 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı çerçevesinde TÜBİTAK’tan araştırma desteği almaya hak kazandı. Doğan, TÜBİTAK’ın 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı çerçevesinde Oxford Üniversitesinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Gri Bölge Stratejileri Çerçevesinde Hibrit Tehditlerini Tayvan ve Güney Çin Denizi özelinde araştırma yürütecek. Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Uzmanı olan ALKÜ Öğretim Görevlisi Diren Doğan, daha önce Dışişleri Bakanlığı Bursu ile Tayvan’da Güney Çin Denizi’nde yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEBRİK

Elde edilen başarının ALKÜ açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’lü akademisyen Diren Doğan’ı tebrik etti. Rektör Türkdoğan, “Ülkemiz açısında önemli bir uzmanlık alanında çalışmalar yürütecek olan hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” diye konuştu.

DİREN DOĞAN KİMDİR?

Diren Doğan, 1994 yılında Alanya’da doğdu; ilköğretimini Atatürk İlk-Ortaokulunda bitirmesinin ardından Alanya Anadolu Lisesinde ortaöğretimine devam etti. Daha sonra lisans öğrenimini tamamlamak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programındaki eğitimine başladı. Aynı üniversitede yüksek lisans tezini savunarak Uluslararası İlişkiler uzmanı oldu. Doktora eğitiminin ilk yılında Dışişleri Bakanlığı bursu ile araştırma yapmak üzere Tayvan’da bulundu. Çalışma alanları olarak Asya-Pasifik Bölgesi ve hibrit tehditler üzerine yoğunlaştı. Kendisi hâlen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak başarılı akademik çalışmalarını sürdürüyor. (ALKÜ/BÜLTEN)

# Yüksek, Bir, etti, Atatürk

11 Mar 2024 - 11:18 - Gündem

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