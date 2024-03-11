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Survivor Yunus Emre'ye bomba haberi karısı verdi: Duysa aklını kaybeder! Acun Yunus Emre'ye söyleyecek mi?

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Survivor All Star'da adı sürekli kavgalara karışan ve aldığı cezalarla gündemden hiç düşmeyen Yunus Emre'nin eşi Beria Özden yaptığı son paylaşımla adeta bombayı patlattı. En son Acun Ilıcalı'ya sitem eden Özden'in verdiği bomba haber Yunus Emre'ye iletilecek mi?

Survivor Yunus Emre'ye bomba haberi karısı verdi: Duysa aklını kaybeder! Acun Yunus Emre'ye söyleyecek mi? mask
Survivor Yunus Emre'ye bomba haberi karısı verdi: Duysa aklını kaybeder! Acun Yunus Emre'ye söyleyecek mi?
Survivor Yunus Emre'ye bomba haberi karısı verdi: Duysa aklını kaybeder! Acun Yunus Emre'ye söyleyecek mi?
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Survivor All Star'da kavgaları ile bir türlü gündemden düşmeyen ve aldığı cezalarla yarışma boyunca neredeyse hiçbir ödülden yararlanamayan Yunus Emre'ye aklını kaybettirecek bir haber geldi.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medyadan bir açıklama yaparak muhteşem haberi verdi.

Beria Özden eşine yapılanlara kızarak zaman zaman isyan ediyor. Beria Özden son olarak Acun Ilıcalı'ya da sitem etmişti.

Eşi Yunus Emre'nin kendi kendine sinir krizi geçirdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Beria Özden, ne kadar üzgün olduğunu dile getirdi.

İLETİŞİM ÖDÜLÜ BEKLENİYOR

"Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82. gün" diyen Yunus Emre'nin eşi şu sözlerle hamile olduğunu duyurdu:

"Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabır ile bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haber ile ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız."
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11 Mar 2024 - 11:09 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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