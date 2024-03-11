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Bu rezalet tarihe geçer! İki pilot uyuyakaldı... 153 yolculu uçak rotadan çıktı

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Endonezya'da bir yolcu uçağında yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Cakarta'dan Kenderi'ye giden 153 kişinin bulunduğu uçaktaki iki pilotun yolculuk sırasında yaklaşık yarım saat uyuduğu ortaya çıktı. Pilotların uyumasıyla uçağın rotadan çıktığı ve şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadığı bildirildi.

Bu rezalet tarihe geçer! İki pilot uyuyakaldı... 153 yolculu uçak rotadan çıktı mask
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Endonezya  devlet haber ajansı Antara'nın haberine göre, 25 Ocak'ta Endonezya'da Kendari'den başkent Cakarta'ya yapılan uçuş sırasında hem pilot hem de yardımcı pilotun aynı anda 28 dakika boyunca uyuyakalması navigasyon hatalarına neden oldu. Uçak dakikalarca rotasından sapmış şekilde yolculuk etti.

UÇAKTA HERHANGİ BİR HASAR MEYDANA GELMEDİ

Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (KNKT), ön raporuna göre, uçuş sırasında 153 yolcu ve 4 uçuş görevlisi dahil olmak üzere kimse yaralanmadı ve uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi. BTK6723 sefer sayılı uçuş 2 saat 35 dakika sürdü ve başarıyla Cakarta'ya indi.

İKİNCİ PİLOT DA YANLIŞIKLA UYKUYA DALDI

Rapora göre, ikinci pilot, günün erken saatlerinde kaptan pilota "yeterince dinlenemediğini" bildirmişti. Uçak Kendari'den ayrılıp seyir irtifasına ulaştıktan sonra, kaptan pilot da dinlenmek için izin istedi ve ikinci pilot uçağı devraldı. Rapora göre, inişe yaklaşık 90 dakika kala ikinci pilot da "yanlışlıkla" uykuya daldı.

UYUYAKALDIKLARINI GİZLEMİŞLER

İkinci pilot tarafından kaydedilen son iletişimden 12 dakika sonra, bölge kontrol merkezinin uçağa ulaşmaya çalıştığı ancak pilotlardan herhangi bir yanıt gelmediği belirtildi. Kaydedilen son iletimden yaklaşık 28 dakika sonra, kaptan pilot uyandı ve uçağın doğru rotada olmadığını fark etti. Bu noktada ikinci komutanı uyandırdığı ve kuleye yanıt verdiği belirtildi. Kaptan pilot, kule ile iletişimde uyuyakaldıklarını saklayarak bir "radyo iletişim problemi" yaşandığını söyledi.

Kaynak: Sondakika

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11 Mar 2024 - 10:59 - Dünya

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