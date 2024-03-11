Türkiye'nin en büyük sebze meyve ihraç ettiği Rusya pazarından kötü haber geldi. Putin, “Tarım ürünleri ihracatında dünyada dördüncü, buğdayda ise birinci ülke olduk. Dış pazarda ürün satışından elde edilen gelir 43.5 milyar dolar oldu. Ayrıca et üretiminde başta gelen ülkelerden biriyiz" dedi.
"TÜRK DOMATESİ ALMAK ZORUNDA KALMAYACAĞIZ"
Rus tarım-sanayi kompleksinde bu tür sonuçların 'Çarlık döneminde bile hiç görülmediğini' belirten Putin, domates ve diğer bazı ürün türlerinin üretiminin artırılmasının sağlanması gerektiğini, böylece Türkiye veya diğer dost ülkelerden bunları tedarik etmelerini istemek zorunda kalmayacaklarını vurguladı.
"DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYORUZ"
Rus lider, son yıllarda yerli tarımsal sanayi kompleksinde çok şeyin değiştiğine dikkat çekerek, “Dürüst olmak gerekirse, 2000 yılında ülkeye gıda sağlama konusunda neredeyse tüm alanlarda dışa bağımlı haldeydik. Artık böyle bir bağımlılık yok” diye konuştu.
Putin ayrıca, dış zorluklara (yaptırımlar) rağmen Rus tarım ürünlerinin dünyada yaklaşık 150 ülkeye ihraç edildiğini kaydetti.
Kaynak: Sputnik
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.