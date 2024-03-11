Alanya Sabaş Home geleneği bozmadı

2008 yılından itibaren sektörde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren ve bölgenin en fazla tercih edilen firması Sabaş Home, bu yıl da geleneğini bozmayarak çekilişle hediye dağıtmaya devam etti. Çevre dostu ödüller için çekiliş gerçekleştiren Sabaş Home'un düzenlediği organizasyona ilgi yoğun olurken, Sabaş Home kadınlar gününü de unutmayarak kadınlara özel hediyeler dağıttı. Üç gün boyunca çekilişe ve 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel indirimlerle tüketicileri mest eden Sabaş Home, bu organizasyonla birlikte bünyelerine yeni kattığı Kelebek, İstikbal, Luxury Home Decor, Sabaş Halı ve Bahçe Mobilyaları firmalarının da lansmanını gerçekleştirmiş oldu. Sabaş Home'un Milli Piyango onayında ve noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişte 1 kişi Citroen AMI, 3 kişi e-scooter ve 3 kişi Elektrikli bisiklet kazandı.
Kazanan talihliler şu şekildedir:
Asil:
Citroen AMI: Neziha Alattinoğlu
Elektrikli bisiklet: Ömer Gökgül
Elektrikli bisiklet: Şemsi Ağır
Elektrikli bisiklet: Rana Selime
Scooter: Türkan Kasın
Scooter: Emrah Berber
Scooter: Invest Emlak Tic.
Yedek:
Citroen AMI: Ayşe Akkuş
Elektrikli bisiklet: Mustafa Deniz
Elektrikli bisiklet: Fatma Oktan Çağlayan
Elektrikli bisiklet: Mustafa Çakan
Scooter: Gülşen Özer
Scooter: Netice Deniz
Scooter: Tuğba Karaca
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.