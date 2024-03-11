Alanya Sabaş Home geleneği bozmadı

2008 yılından itibaren sektörde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren ve bölgenin en fazla tercih edilen firması Sabaş Home, bu yıl da geleneğini bozmayarak çekilişle hediye dağıtmaya devam etti. Çevre dostu ödüller için çekiliş gerçekleştiren Sabaş Home'un düzenlediği organizasyona ilgi yoğun olurken, Sabaş Home kadınlar gününü de unutmayarak kadınlara özel hediyeler dağıttı. Üç gün boyunca çekilişe ve 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel indirimlerle tüketicileri mest eden Sabaş Home, bu organizasyonla birlikte bünyelerine yeni kattığı Kelebek, İstikbal, Luxury Home Decor, Sabaş Halı ve Bahçe Mobilyaları firmalarının da lansmanını gerçekleştirmiş oldu. Sabaş Home'un Milli Piyango onayında ve noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişte 1 kişi Citroen AMI, 3 kişi e-scooter ve 3 kişi Elektrikli bisiklet kazandı.

Kazanan talihliler şu şekildedir:

Asil:

Citroen AMI: Neziha Alattinoğlu

Elektrikli bisiklet: Ömer Gökgül

Elektrikli bisiklet: Şemsi Ağır

Elektrikli bisiklet: Rana Selime

Scooter: Türkan Kasın

Scooter: Emrah Berber

Scooter: Invest Emlak Tic.

Yedek:

Citroen AMI: Ayşe Akkuş

Elektrikli bisiklet: Mustafa Deniz

Elektrikli bisiklet: Fatma Oktan Çağlayan

Elektrikli bisiklet: Mustafa Çakan

Scooter: Gülşen Özer

Scooter: Netice Deniz

Scooter: Tuğba Karaca