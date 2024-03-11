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Alanya Sabaş Home geleneği bozmadı

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Alanya Sabaş Home'un Milli Piyango onayında ve noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişte talihliler belli oldu

Alanya Sabaş Home geleneği bozmadı mask
Alanya Sabaş Home geleneği bozmadı
Alanya Sabaş Home geleneği bozmadı
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2008 yılından itibaren sektörde başarılı bir şekilde faaliyet gösteren ve bölgenin en fazla tercih edilen firması Sabaş Home, bu yıl da geleneğini bozmayarak çekilişle hediye dağıtmaya devam etti. Çevre dostu ödüller için çekiliş gerçekleştiren Sabaş Home'un düzenlediği organizasyona ilgi yoğun olurken, Sabaş Home kadınlar gününü de unutmayarak kadınlara özel hediyeler dağıttı. Üç gün boyunca çekilişe ve 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel indirimlerle tüketicileri mest eden Sabaş Home, bu organizasyonla birlikte bünyelerine yeni kattığı Kelebek, İstikbal, Luxury Home Decor, Sabaş Halı ve Bahçe Mobilyaları firmalarının da lansmanını gerçekleştirmiş oldu. Sabaş Home'un Milli Piyango onayında ve noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişte 1 kişi Citroen AMI, 3 kişi e-scooter ve 3 kişi Elektrikli bisiklet kazandı.

Kazanan talihliler şu şekildedir:
Asil:
Citroen AMI: Neziha Alattinoğlu
Elektrikli bisiklet: Ömer Gökgül
Elektrikli bisiklet: Şemsi Ağır
Elektrikli bisiklet: Rana Selime
Scooter: Türkan Kasın
Scooter: Emrah Berber
Scooter: Invest Emlak Tic.

Yedek:
Citroen AMI: Ayşe Akkuş
Elektrikli bisiklet: Mustafa Deniz
Elektrikli bisiklet: Fatma Oktan Çağlayan
Elektrikli bisiklet: Mustafa Çakan
Scooter: Gülşen Özer
Scooter: Netice Deniz
Scooter: Tuğba Karaca

# devam, günü, Mart, Bir, etti, GÜN

11 Mar 2024 - 10:45 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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