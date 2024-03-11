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Alanya’da yeni bir tat: Öz Et Gurme Restaurant

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Öz Et Gurme Restaurant, Salı Pazarı, Alanya Balık Hali’nde hizmete girdi

Alanya’da yeni bir tat: Öz Et Gurme Restaurant mask
Alanya’da yeni bir tat: Öz Et Gurme Restaurant
Alanya’da yeni bir tat: Öz Et Gurme Restaurant
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KADİR Bademci’nin sahibi olduğu ve Adnan Kocaosmanoğlu’nun işletmeciliğini yaptığı Öz-Et Gurme Restaurant şık bir açılışla hizmete girdi. Restoranın açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya Müftüsü İhsan İlhan, Alanya Halk Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya ile davetliler katıldı. Alanya’ya kazandırdıkları yeni işletme hakkında Dim TV’ye bilgiler veren Öz-Et Gurme Restaurant’ın Sahibi Kadir Bademci, “Öz-Et Hayvancılık ve Et olarak hem üretim hem kasaplık hem de tezgahta satış imkanımız vardı. Şimdi bunu daha ileriye götürüp doğadan hayvandan geleni sofraya indirme düşüncesiyle pişirme işine de girmiş olduk. Kendimizi tamamlamış olduk. Satış aşaması kadar pişirmesi de önemli. Biz aşçılığına da varız dedik. Burası sonuçta balık hali. Balıktan çok talep geldi. Balığı da işletmemize koyduk. Alanya’da farklı bir konseptle hizmet vereceğiz. Yerli ve yabancı misafirlere yakışan herkesin damağına uygun bir mekan kazandırdık. Öz-Et Gurme’de kilo ile et, balık, etli ekmek, lahmacun, çorba ve tüm ızgara çeşitlerini uygun fiyat ve kaliteli hizmetle müşterilere sunacağız” dedi. Edilen duaların ardından açılış kurdelesi kesildi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
# Alanya, yücel, Belediye, başkan, Bir

11 Mar 2024 - 10:23 - Siyaset

Mahreç  Ramazan Özdemir

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Alanya’da yeni bir tat: Öz Et Gurme Restaurant mask
Alanya’da yeni bir tat: Öz Et Gurme Restaurant
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