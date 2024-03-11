- Ramazan Özel

Ramazan'da kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı: İşte madde madde nedenleri

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Ramazan ayı Müslüman alemi için kutsal bir ay olup oruç tutma ibadetinin önemli bir parçasıdır. Bazı sağlık durumları veya diğer nedenlerden dolayı bazı kişilerin oruç tutmaları sakıncalı olabilir. Uzman isim tarafından açıklanan oruç tutması sakıncalı kişileri haberimizde derledik.

Ramazan'da kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı: İşte madde madde nedenleri mask
Ramazan'da kimlerin oruç tutamayacağını açıkladı: İşte madde madde nedenleri
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Ramazan ayı, Müslüman vatandaşlar için için manevi bir deneyim ve oruç tutma ibadetinin önemli bir zamanıdır. Herkes için oruç tutmak uygun olmayabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Durman Ramazan'da oruç tutması tehlikeli olan kişileri sıraladı.

RAMAZAN'DA KİMLER ORUÇ TUTMAMALI?

Tip 1 diyabet hastaları, gestasyonel diyabet (gebelik diyeti) olanlar, insülin kullanan tip 2 diyabet hastaları, sıklıkla kan şekeri düşüklüğü ve kan şekeri düzensizliği yaşayan diyabet hastalarının ramazanda oruç tutması sakıncalıdır.

Özellikle diyabet hastaları Ramazan'da oruç tutmak istiyor, ancak bazı diyabet hastalarının oruç tutması tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Diyabet hastaları dışında da kalp hastaları, böbrek hastalığı olanlar, yüksek tansiyon hastaları, kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar, gebe ve emziren anneler, büyüme ve gelişme çağındaki çocukların oruç tutmaları önerilmez.

Kaynak: MYNET

# Yüksek, Bir

11 Mar 2024 - 10:18 - Ramazan Özel

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