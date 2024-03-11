- Ekonomi

BİM'den 15 Mart kampanyası: Yok yok, üstelik yarı fiyatına! İşte tam liste

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Türkiye'nin en büyük perakende satış zincir marketlerinden olan BİM 15 Mart'ta adeta şov yapacak. İndirime giren ürünlerinin içinde neredeyse yok yok. Hepsi yarı fiyatına...

BİM'den 15 Mart kampanyası: Yok yok, üstelik yarı fiyatına! İşte tam liste mask
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Türkiye'nin en büyük perakende satış zincir marketlerinden olan BİM, 15 Mart 2024 tarihinde başlayacak olan yeni aktüel kataloğuyla ev dekorasyonunu ve günlük yaşamı renklendiren indirimli ürünleri tanıttı. İşte, BİM’in sunduğu özel fiyatlarla satışa sunacağı bazı ürünler:

Dijitsu 50″ UHD Google Tv – 10.999 TL
Senna 43″ Frameless Full HD Google Tv – 6.899 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop – 27.999 TL
HP Tank Yazıcı – 5.799 TL
Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi – 999 TL
Arnica Blender Seti – 1.199 TL
Kumtel Dijital Yağsız Airfryer – 2.099 TL
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml – 79 TL
Kumtel Inox Tost Makinesi – 1.499 TL
Kumtel Davlumbaz – 899 TL
Kumtel Vakum Makinesi – 899 TL
Fakir 4’ü 1 Arada Çeyiz Paketi – 3.999 TL
Arnica Elektrikli Süpürge – 2.699 TL
VIVO V16 Cep Telefonu – 4.499 TL
Heifer Şarjlı Süpürge – 3.999 TL
Polosmart Duvar Şarj – 179 TL
Polosmart Akıllı Bileklik – 249 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı – 1.199 TL
Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı – 2.099 TL
RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 18.999 TL
Relax Çelik Termos – 349 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti – 799 TL
Benante Kahvaltı Seti – 399 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri – 139 TL
Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası – 159 TL
# Mart, türkiye

11 Mar 2024 - 10:08 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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