BİM'den 15 Mart kampanyası: Yok yok, üstelik yarı fiyatına! İşte tam liste

Türkiye'nin en büyük perakende satış zincir marketlerinden olan BİM, 15 Mart 2024 tarihinde başlayacak olan yeni aktüel kataloğuyla ev dekorasyonunu ve günlük yaşamı renklendiren indirimli ürünleri tanıttı. İşte, BİM’in sunduğu özel fiyatlarla satışa sunacağı bazı ürünler:

Dijitsu 50″ UHD Google Tv – 10.999 TL

Senna 43″ Frameless Full HD Google Tv – 6.899 TL

HP Victus i5 Gaming Laptop – 27.999 TL

HP Tank Yazıcı – 5.799 TL

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi – 999 TL

Arnica Blender Seti – 1.199 TL

Kumtel Dijital Yağsız Airfryer – 2.099 TL

Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml – 79 TL

Kumtel Inox Tost Makinesi – 1.499 TL

Kumtel Davlumbaz – 899 TL

Kumtel Vakum Makinesi – 899 TL

Fakir 4’ü 1 Arada Çeyiz Paketi – 3.999 TL

Arnica Elektrikli Süpürge – 2.699 TL

VIVO V16 Cep Telefonu – 4.499 TL

Heifer Şarjlı Süpürge – 3.999 TL

Polosmart Duvar Şarj – 179 TL

Polosmart Akıllı Bileklik – 249 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı – 1.199 TL

Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı – 2.099 TL

RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 18.999 TL

Relax Çelik Termos – 349 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti – 799 TL

Benante Kahvaltı Seti – 399 TL

Naturalove Bambu Sunum Ürünleri – 139 TL

Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası – 159 TL