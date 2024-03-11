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Son depremin ardından uzman isim uyardı: "Denize doğru ilerliyor"

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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor" uyarısında bulundu.

Son depremin ardından uzman isim uyardı: "Denize doğru ilerliyor" mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kentte depremi hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Samsun açıklarındaki depremin ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Görür, "Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor" uyarısında bulundu.

Deprem uzmanı şunları kaydetti:

"Samsun Taflan açıklarında 4,1 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen kıyıya paralel güneye dalımlı bindirme fayları ile ilgili. Ülkemiz kıyıları kuzeye, denize doğru belirli miktarda ilerliyor."

Kaynak: Ekonomim

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11 Mar 2024 - 10:03 - Gündem

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