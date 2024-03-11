Canlı yayında Murat Kurum'a soru paniği: Apar topar mikrofonu aldılar

Murat Kurum'un dün akşam Orhan Gencebay ile katıldığı canlı yayında beklenmedik bir olay yaşandı. Soru sorma sırası kendisine geldiğinde eline mikrofonu alan genç kız sorusunu bitiremeden neye uğradığını şaşırdı.

'GAZZE' SORUSUNA MÜDAHALE GELDİ



Yerel seçimlere 21 gün kala İBB adayı Murat Kurum, HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Programa damgasını vuran ise genç kızın soru soramadığı anlar oldu.





Soru sorması için mikrofon verilen kız, "Sorum başkanıma" dedi ve "Başkanım seçimi kazandığınızda Gazze ve Filistin için ne gibi..." dediği anda soruya stüdyodan müdahale edildi.

MİKROFON BIRAKTIRILDI



Önce stüdyodan bir sesin, ardından sunucu Mehmet Akif Ersoy'un müdahalesiyle sorusunu bitiremeyen genç kız donakaldı, ardından mikrofonu başkasına teslim etti.



Bu anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.



Genç kız sorusunu ancak yayın bittikten sonra tamamlayabildi. Murat Kurum, kızla bir araya gelip sorusunu dinlediği ve yanıtladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.



YAYIN SONRASI SİTEM ETTİ



Murat Kurum'a "Siz seçimi kazandıktan sonra Filistin ve Gazze'yi ne durumda göreceğiz?" sorusunu yönelten kıza Kurum "Bu soruyu aslında canlı yayında sormanı isterdim" dedi.



Genç kız ise "Ben de isterdim ama mikrofon alındığı için soramadım" diyerek sitemini dile getirdi.

Kaynak: MYNET