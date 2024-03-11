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Canlı yayında Murat Kurum'a soru paniği: Apar topar mikrofonu aldılar

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İBB başkan adayı Murat Kurum'a soru sormak isteyen kıza mikrofonun bıraktırılması gündem oldu. Seyircilerin Kurum'a soru yönelttiği canlı yayında bir genç 'Gazze' sorusunu henüz bitiremeden mikrofonu vermesi istendi. O anlarda genç kızın ve stüdyodakilerin yüz ifadeleri dikkat çekti. Canlı yayın sonrası Kurum ile o genç bir araya geldi.

Canlı yayında Murat Kurum'a soru paniği: Apar topar mikrofonu aldılar mask
Canlı yayında Murat Kurum'a soru paniği: Apar topar mikrofonu aldılar
Canlı yayında Murat Kurum'a soru paniği: Apar topar mikrofonu aldılar
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Murat Kurum'un dün akşam Orhan Gencebay ile katıldığı canlı yayında beklenmedik bir olay yaşandı. Soru sorma sırası kendisine geldiğinde eline mikrofonu alan genç kız sorusunu bitiremeden neye uğradığını şaşırdı.

'GAZZE' SORUSUNA MÜDAHALE GELDİ

Yerel seçimlere 21 gün kala İBB adayı Murat Kurum, HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Programa damgasını vuran ise genç kızın soru soramadığı anlar oldu.



Soru sorması için mikrofon verilen kız, "Sorum başkanıma" dedi ve "Başkanım seçimi kazandığınızda Gazze ve Filistin için ne gibi..." dediği anda soruya stüdyodan müdahale edildi.
MİKROFON BIRAKTIRILDI

Önce stüdyodan bir sesin, ardından sunucu Mehmet Akif Ersoy'un müdahalesiyle sorusunu bitiremeyen genç kız donakaldı, ardından mikrofonu başkasına teslim etti.

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Genç kız sorusunu ancak yayın bittikten sonra tamamlayabildi. Murat Kurum, kızla bir araya gelip sorusunu dinlediği ve yanıtladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.


YAYIN SONRASI SİTEM ETTİ

Murat Kurum'a "Siz seçimi kazandıktan sonra Filistin ve Gazze'yi ne durumda göreceğiz?" sorusunu yönelten kıza Kurum "Bu soruyu aslında canlı yayında sormanı isterdim" dedi.


Genç kız ise "Ben de isterdim ama mikrofon alındığı için soramadım" diyerek sitemini dile getirdi.

Kaynak: MYNET

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11 Mar 2024 - 09:47 - Siyaset

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