11 Mar 2024 - 09:14- Gündem G:

Alanya'ya bu hafta sağanak geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden 5 günlük hava tahminini yayınladı

Alanya'ya bu hafta sağanak geliyor mask
Alanya'ya bu hafta sağanak geliyor
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Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre, Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz. 

Buna göre bu hafta beklenen hava durumu şöyle:

11 Mart Pazartesi, parçalı bulutlu, 12-21 derece;
12 Mart Salı, parçalı bulutlu, 14-22 derece;
13 Mart Çarşamba, gök gürültülü sağanak yağışlı, 15-23 derece;
14 Mart Perşembe, sağanak yağışlı, 14-22 derece;
15 Mart Cuma, gök gürültülü sağanak yağışlı, 14-20 derece;

Alanya'ya bu hafta sağanak geliyor

11 Mar 2024 - 09:14 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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