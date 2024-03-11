Alanya'ya bu hafta sağanak geliyor

Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre, Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz.

Buna göre bu hafta beklenen hava durumu şöyle:

11 Mart Pazartesi, parçalı bulutlu, 12-21 derece;

12 Mart Salı, parçalı bulutlu, 14-22 derece;

13 Mart Çarşamba, gök gürültülü sağanak yağışlı, 15-23 derece;

14 Mart Perşembe, sağanak yağışlı, 14-22 derece;

15 Mart Cuma, gök gürültülü sağanak yağışlı, 14-20 derece;