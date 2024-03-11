Karadeniz'de deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

8 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, depremin merkez üssü olan Samsun'da sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar büyük panik yaşadı.

VALİ TAVLI: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Öte yandan Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Tavlı, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar." dedi.