Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti

Ankara Çankaya'ya bağlı Çukurambar'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı suikastle hayatını kaybeden ve cinayeti henüz aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.
Ateş, oğlunun cinayetinin aydınlatıldığını göremeden hayata gözlerini yumarken ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ateş, Aralık 2022'den bu yana oğlunun cinayetinin aydınlatılması için mücadele veriyordu.
NE OLMUŞTU?
Ülkü Ocakları'nda bir dönem başkanlık görevinde bulunan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada motosiklette bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Sinan Ateş başından, karnından ve bacaklarından beş kurşunla yaralanmış, yaşanan olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralanmıştı. Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.