11 Mar 2024 - 07:17- Gündem G:

Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti

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Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

Sinan Ateş'in babası hayatını kaybetti mask
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Ankara Çankaya'ya bağlı Çukurambar'da 30  Aralık  2022 tarihinde uğradığı suikastle hayatını kaybeden ve cinayeti henüz aydınlatılmayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

Ateş, oğlunun cinayetinin aydınlatıldığını göremeden hayata gözlerini yumarken ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ateş, Aralık 2022'den bu yana oğlunun cinayetinin aydınlatılması için mücadele veriyordu.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları'nda bir dönem başkanlık görevinde bulunan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada motosiklette bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Sinan Ateş başından, karnından ve bacaklarından beş kurşunla yaralanmış, yaşanan olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralanmıştı. Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
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11 Mar 2024 - 07:17 - Gündem

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