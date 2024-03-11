Bakanlıktan destek gecikmedi: O tarihe dikkat! Hesaplara yatıyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin hesaplara aktarılmaya başlandığını ve bu ay içerisinde ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 4 milyar lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal hizmet anlayışlarının kimseyi geride bırakmadığına vurgu yaparak, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin büyüyen ve gelişen refahından vatandaşlarla paylaşmaya devam edeceklerini ifade eden Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere toplamda 72,3 milyar lira destek sağlandığını aktardı.



Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan hanelerle birlikte, gelir kriterlerine uyan herhangi bir dezavantajı olmayan haneleri de Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini hatırlattı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında düzenli olarak her ay hanelere destek sağladıklarını belirten Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz destekle onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu ay içerisinde toplamda 4 milyar lira ödeme yapacağız." dedi.

Bakanlık olarak, değişen yaşam koşullarını dikkate alarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını belirten Göktaş, sosyal yardımları bütüncül bir şekilde uyguladıklarını ve vatandaşlar arasında ayrım yapmadan, eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaştıklarını vurguladı.

Kaynak: Kamu Son Haber