Altını olanlar dikkat! Üretimi duruyor... Artık hiçbir değeri olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Mayıs seçimlerinin sonucunda ekonomiyi dengelemek için sıkı para politikaları uygulamaya başladı. Bu politikaların bir sonucu olarak, altın alım satım işlemlerine yeni kısıtlamalar getirilmesi planlanıyor.

Geçen yıl dolandırıcılık olaylarının artması nedeniyle 'kesme altın' satın almayı reddeden kuyumcuların ardından, şimdi de resmi kurumlar bu tür altınları kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bu durum, altın yatırımı yapan vatandaşları olumsuz yönde etkileyebilir.

BAKANLIK ÜRETİMİNİ RESMEN YASAKLIYOR

Altın ve para piyasalarında uzman olan İslam Memiş, gram altın üretiminin yasaklanacağına ilişkin iddialarını gündeme getirdi.

Memiş, ekonomi yönetiminin altın işlemlerini kısıtlamaya yönelik aldığı kararların devam edeceğini ve 2023 yılında çeyrek ve yarım gram altın üretiminin sona ereceğini, 2024 yılında ise 22 ayar gram altın üretiminin tamamen yasaklanacağını öne sürdü. Memiş, bu bilgileri sektörden aldığı duyumlarla desteklediğini ve bu kararın çok hatalı olduğunu belirtti. Memiş, yetkilileri bu karardan dönmeye çağırdı ve bu tür kısıtlamaların sektöre zarar verebileceğini ifade etti.

22 AYARLIK ALTINLARI KAPSAYACAK

İslam Memiş, altın üretimine yönelik kısıtlamaların birikim alışkanlıklarını değiştirebileceğini söyledi. Altın üretiminin azalmasıyla birlikte gram altın fiyatlarının yükseldiğini ve bu durumun özellikle düşük gelirli vatandaşların birikim yapma imkanlarını zorlaştırdığını belirtti. Memiş, gram altın alarak birikim yapan vatandaşların, piyasada bulunabilirliği azalan gram altınlara ulaşamayacakları için birikimlerini bozdurmak zorunda kalabileceklerini ve bunun da enflasyonu tetikleyebileceğini ifade etti.

Memiş, gram altının geçen hafta rekor kırdığını hatırlatarak, yetkililerden bu konuda vatandaşlara yardımcı olmalarını istedi. Memiş, şimdilik yasaklamanın sadece 22 ayarlık gram altınlar için geçerli olduğunu ancak ileride 24 ayarlık gram altınlar için de uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Memiş, böyle bir durumda, elinde altın olan vatandaşların satış yapabilecekleri ancak gram altın için kesme altına getirilen kısıtlamaların aynı şekilde devreye girebileceğini söyledi. Memiş, bu durumda, birçok kuyumcunun 22 ayarlık gram altınları almayabileceğini ve satış talebinin azalabileceğini vurguladı.

Kaynak: Kamu Son Haber