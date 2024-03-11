- Ekonomi

Baklavanın fiyatı uçuşa geçti: Artık taneyle satılıyor!

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Artan enflasyon, durulmak bilmeyen ekonomik kriz nedeniyle fiyatlar hız kesmeden devam ederken, artık kiloyla satışı yapılamayan ürünler tekli paketler halinde satılıyor.

Baklavanın fiyatı uçuşa geçti: Artık taneyle satılıyor! mask
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Türk mutfağının en sevilen tatlarından biri olan ve sofraları şölene çeviren baklava, son zamanlardaki fiyat artışlarından nasibini aldı. İçindekilerin maliyetinin yükselmesiyle birlikte, baklavanın fiyatı da tırmandı ve esnaflar çözümü oldukça ilginç bir yöntemde buldu.

Artık herkesin bütçesine uygun olması için, baklavalar tek tek satılmaya başlandı.

"Bir Dilim Baklava 15 TL"

Show TV'de yer alan bir habere göre; konuyla ilgili konuşan bir esnaf, "Fiyatlar malum arttı, bu yüzden artık tek tek baklava satıyoruz" dedi.

Bir vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi ve "15 TL mi, bu kadar küçük bir dilim baklava için" yorumunu yaptı.

Talep gördüğünü belirten bir başka esnaf, fıstıklı kuru baklavayı 15 TL'ye sattıklarını söyledi. Kilogram fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

Cevizli baklava: 210-230 TL

Klasik fıstıklı baklava: 250 TL

Fıstık sarması: 370 TL

Tatlıcıların bu ilginç çözümü dikkat çekti. Tek tek satılan baklavalarla ilgili bir vatandaş, "Tatlı fiyatları gerçekten yüksek" derken, esnaf ise "Kendimizi kısıyoruz, insanlar yemesin mi, tatlı kültürü bitmesin diye" açıklamasını yaptı.

Bir diğer esnaf ise tek dilimli baklava kutusunu tanıttı.

Bu yeni uygulamayı beğenenler de var. Bir vatandaş, "Çok iyi olmuş, ucuz ve uygun fiyatlı" derken, bir diğeri ise "Tek tek almak daha mantıklı" yorumunu yaptı.

Esnaf, alım gücünün azaldığını belirtirken, tatlı paketlerinin de küçüldüğü görüldü. Diğer yandan, 3 adet tulumba tatlısının 12 TL'ye satıldığı da belirtildi.

Kaynak: Kamu Son Haber

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11 Mar 2024 - 05:51 - Ekonomi

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