Baklavanın fiyatı uçuşa geçti: Artık taneyle satılıyor!

Türk mutfağının en sevilen tatlarından biri olan ve sofraları şölene çeviren baklava, son zamanlardaki fiyat artışlarından nasibini aldı. İçindekilerin maliyetinin yükselmesiyle birlikte, baklavanın fiyatı da tırmandı ve esnaflar çözümü oldukça ilginç bir yöntemde buldu.
Artık herkesin bütçesine uygun olması için, baklavalar tek tek satılmaya başlandı.
"Bir Dilim Baklava 15 TL"
Show TV'de yer alan bir habere göre; konuyla ilgili konuşan bir esnaf, "Fiyatlar malum arttı, bu yüzden artık tek tek baklava satıyoruz" dedi.
Bir vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi ve "15 TL mi, bu kadar küçük bir dilim baklava için" yorumunu yaptı.
Talep gördüğünü belirten bir başka esnaf, fıstıklı kuru baklavayı 15 TL'ye sattıklarını söyledi. Kilogram fiyatları ise şu şekilde açıklandı:
Cevizli baklava: 210-230 TL
Klasik fıstıklı baklava: 250 TL
Fıstık sarması: 370 TL
Tatlıcıların bu ilginç çözümü dikkat çekti. Tek tek satılan baklavalarla ilgili bir vatandaş, "Tatlı fiyatları gerçekten yüksek" derken, esnaf ise "Kendimizi kısıyoruz, insanlar yemesin mi, tatlı kültürü bitmesin diye" açıklamasını yaptı.
Bir diğer esnaf ise tek dilimli baklava kutusunu tanıttı.
Bu yeni uygulamayı beğenenler de var. Bir vatandaş, "Çok iyi olmuş, ucuz ve uygun fiyatlı" derken, bir diğeri ise "Tek tek almak daha mantıklı" yorumunu yaptı.
Esnaf, alım gücünün azaldığını belirtirken, tatlı paketlerinin de küçüldüğü görüldü. Diğer yandan, 3 adet tulumba tatlısının 12 TL'ye satıldığı da belirtildi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.