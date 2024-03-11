Milyonların beklediği soru: Asgari ücrete zam gelecek mi? Bakandan kritik açıklama...

Emekliye ek zam yapılacağına dair kamuoyunda bir beklenti oluştuğu. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 2 bin lira yerine 3 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi bu beklentiyi artırdı. Emeklilerin ve çalışanların ekonomik durumlarını iyileştirmek için hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Habertürk'te yaptığı açıklamada, emekliye ek zam ve asgari ücrete zam konularında önemli bilgiler verdi. Emekliye ek zam olup olmayacağı ve asgari ücretin ne kadar artacağı sorularına Yılmaz şöyle cevap verdi: "Ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

CEVDET YILMAZ, BÜTÇENİN KISIT OLDUĞUNA DİKKATİ ÇEKEREK, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Önceliğimiz emekli, çalışanlar oldu. Bunda hiçbir tereddüt yok. Bütçemizin payına bakabilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yaptığımız aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Ama bir taraftan da şu gerçek tabii, emekli sayımız da 16 milyon gibi yüksek bir rakam. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı değil mi?

Bunun mali yansıması 27 buçuk milyar lira. Tek başına bu atılan adımın mali etkisi 27,5 milyar lira." AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını burgulayarak, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi. Akbaşoğlu, 2024 yılının emeklileri yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Emeklilerin alım gücünü artırmaya bütün çalışanlarımızla birlikte hepsini daha iyi bir noktaya taşımak noktasında irademiz tam" dedi.

Meclis'in çalışmalarına Nisan ayı ortalarında başlayacağını bu tarihten önce Meclis'in olağanüstü toplanmasının beklenmediğini söyleyen Akbaşoğlu, Meclis açıldıktan sonra bu konuların müzakere edileceğini belirtti.

EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

EYT’lilerin katılımıyla birlikte emekli sayısının 16 milyona ulaştığını belirten Akbaşoğlu, bayram ikramiyeleriyle ilgili ödemelerin bayramdan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla belirlenen bir takvim doğrultusunda yapılacağını ifade etti.

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024'te kutlanacağı için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılması planlanıyor. Kurban Bayramı ise 16-17-18-19 Haziran 2024'te gerçekleşecek. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesinin de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi öngörülüyor.

Kaynak: Kamu Son Haber