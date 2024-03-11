Acun Ilıcalı kritik kararı açıkladı: Nagihan gidiyor mu?

Survivor All Star'da yarışan ve performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere, geçirdiği ciddi bir sakatlık nedeniyle adada zor günler yaşadı. Nagihan'ın adada olmadığı günlerde merak edilen sağlık durumu, Survivor'da düzenlenen konseyde ortaya çıktı.
Nagihan Karadere, sakatlığı hakkında bilgi vermek için konseye katılan Acun Ilıcalı ile yüz yüze geldi. Acun Ilıcalı, Nagihan'ın sağlık raporunu açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Senin iç yan bağın yırtık, ön çapraz bağın yırtık, dış menisküsün yırtık. Bu durumda bir operasyon olman gerekiyor ama bu ameliyatı erteleyebilirsin. Sezon sonunda da olabilirsin ama bu sakatlıkla doktorumuz senin yarışmalarda başarılı olabileceğini düşünmüyor. Üst adele grubun sağlamsa yarışma şansı verebilir ama eskisi gibi olma şansını mucize görüyor."
"BURAYI ÇOK SEVİYORUM"
Nagihan Karadere, Survivor ile ilgili kararını şöyle açıkladı: "Bu yarışma ve sizleri çok seviyorum. Doktorumuzun kontrolünde kendimi denemek istiyorum ama zorlamadan, riske atmadan. Çekip gitmek en kolayı ama mücadele etmek en zoru. Doktorumla birlikte parkura dönmek istiyorum. Olursa olur. Olmazsa da hızlı şekilde Türkiye'ye dönüp ameliyatı olmak istiyorum." ifadeleri kullandı. Sakatlığına rağmen Nagihan, Survivor'a devam etmeye karar verdi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.