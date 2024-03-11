- Ekonomi

Uzman ekonomist bambayı patlattı: Duyurduğu rakam yatırımcıları galeyana getirdi!

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Selçuk Geçer, yatırımcılara seslenerek Türk Lirası uyarısında bulundu.

Uzman ekonomist bambayı patlattı: Duyurduğu rakam yatırımcıları galeyana getirdi! mask
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türk Lirası üzerinden yaptığı hesaplamadaki rakama yatırımcılar şaşıracak.

Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek amacıyla farklı yatırım kollarını tercih ediyor. Bunlar arasında ise dolar, altın, borsa ve bitcoin dikkat çekiyor. Fakat Türk Lirası’na olan güveninde azalması olsa da mevduat faizlerine yönelen yatırımcılarda var.

“200 TL 6 BİN TL OLMASI GEREKİYOR”

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türk Lirası üzerinden kötü haberi verdi. Gerçeği ortaya çıkaran Geçer, “Bugün, senin en büyük para birimin olan 200 liranın hiçbir karşılığı yok. Senin en büyük para biriminin bugün hesaplamalarla 6.000 TL olması gerekiyor. 10 liralar, 5 liralar, 50 liralar, 100 liralar, hatta 200 liraların madeni para pozisyonunda olmaması gerekiyor” dedi.

“DALGA GEÇİLİYORUZ”

Arjantin'den sonra en yüksek enflasyona sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Geçer, “O da gerçekçi olmayan enflasyonumuz. Satın alma gücü paritesi olarak ya diyorsun, satın alma gücü paritesi şu demek: enflasyonu doğru açıklama. Onun üzerinde insanlara zam yaptık ve gelir düzeylerini koruduğumuz gibi bir de yükselttik demek Aslında biri bizimle dalga geçiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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11 Mar 2024 - 04:03 - Ekonomi

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