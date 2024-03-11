Devletten emeklilere tarihin en yüksek promosyonu: Bankalar hıncahınç doldu!

Ünlü banka emeklilere rekor promosyon fırsatı sağlıyor. 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında ilk kez emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon elde etme şansı sunuyor. 20.06. 2022 tarihi itibarıyla emekli maaşını taşımış ve promosyon almış müşteriler kampanyadan yararlanamayacağı da belirtildi.

15 BİN TL'YE KADAR PROMOSYON FIRSATI

Kampanya tarihleri arasında SGK emekli aylığını 36 ay boyunca Türkiye Finans’tan alma taahhüdünü ilk defa veren müşterilere 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını bankaya taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül sağlanıyor.

PROMOSYON DETAYLARI

Promosyon Taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 3.000 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 3.500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 4.500 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.

Ek promosyon tutarı için, 30 gün içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 1.750 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 2.000 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 4.750 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 6.500 TL ek nakit promosyon verilecek.

Yedek Hesap başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterilere ise bir aylık emekli maaşı 3.499 TL'ye kadarsa 250 TL; 3.500 TL – 7.499 TL arasındaysa 500 TL; 7.500 TL – 9.999 TL arasındaysa 750 TL; 10.000 TL ve üzerindeyse 1.000 TL ek nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Kaynak: Kamu Son Haber