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Muhteşem Şimşek 1-2

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Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü Sivasspor'la deplasmanda karşılaşan Corendon Alanyaspor, rakibini ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti

Muhteşem Şimşek 1-2 mask
Muhteşem Şimşek 1-2
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'un konuğu oldu. Ligde ateş hattından uzaklaşmak için mücadele veren turuncu yeşilli ekip, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmasını bildi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Alanyaspor, 49. dakikada Ahmet Hassan ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Sivasspor, bu gole 64. dakikada Manaj'ın frikik golüyle cevap vererek skoru 1-1'e getirdi. Galibiyet golü için bastıran Alanyaspor'da Trabzonspor maçının yıldızı Oğuz Aydın, Sivas'ta da sahneye çıktı. Takipçiliğini konuşturan gurbetçi yıldız, Caner Osmanpaşa'nın savunmadan çıkarken yaptığı hatayı affetmedi ve topu kaparak filelerle buluşturdu. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Corendon Alanyaspor 36 puana yükselirken, 6 maç sonra kaybeden Sivasspor ise 38 puanda kaldı. Cemali AYDINOĞLU

Muhteşem Şimşek 1-2
Muhteşem Şimşek 1-2

Kaynak: Spor SERVİSİ

# sonra, Aydın

11 Mar 2024 - 02:42 - Spor

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