Antalya'da 315 başkan adayı yarışacak

Şahin, 19'u ilçe, 1'i büyükşehir 20 belediye başkanlığı için 315 adayın yarışacağını söyledi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi'nde Antalya'da kurulacak sandık sayısından oy kullanacak toplam seçmen ve aday sayılarına ilişkin bilgi verdi. Şahin, Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için tedbirlerin sıkı bir şekilde alındığını belirterek, bu konuda gerekli toplantıların yapıldığını söyledi.



2 MİLYONA YAKIN SEÇMEN



Vali Şahin, polis bölgesinde 1 milyon 438 bin 704 seçmenin 365 okul ve binada 4 bin 294 sandıkta, jandarma bölgesinde ise 487 bin 242 seçmenin 692 okul ve binada 1746 sandıkta olmak üzere, toplamda 1 milyon 925 bin 946 seçmenin 1057 okul ve binada kurulacak 6 bin 40 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Vali Şahin, Antalya'da 315 belediye başkan adayı arasından 19 ilçe belediye başkanı ve 1 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 20 belediye başkanının seçiminin yapılacağını kaydetti. Şahin, seçim sürecinde il genelinde adaylara ait 105'i polis bölgesinde, 43'ü ise jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 148 seçim irtibat ofisi açıldığını dile getirdi.



ANTALYA'DA SEÇİM SUÇU İŞLENMEDİ



Şahin, “Seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi amacıyla gerek propaganda faaliyetleri esnasında gerek ilimize yapılan siyasi ziyaretlerde gerekli güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alınmakta olup seçim başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 tarihinden günümüze kadar ilimiz genelinde herhangi bir seçim suçu işlenmemiştir" dedi.