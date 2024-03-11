11 Mar 2024 - 02:31- Siyaset G:

'Seçim sürecinde hoşgörü ve adil rekabet önemlidir'

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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Alanya'da Zafer Partisi pankartının önüne CHP BŞB Başkan Adayı Muhittin Böcek pankartı asılması nedeniyle yaptığı açıklamada, seçim sürecinin hoşgörü ve adil rekabet içinde geçmesi gerektiğini vurgulayarak, her adayın pankartının eşit ve saygılı bir şekilde yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

'Seçim sürecinde hoşgörü ve adil rekabet önemlidir' mask
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Biner, adayların seçim sürecinde reklam ve propaganda yaparken saygı ve hoşgörü çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Demokratik değerlere ve seçim kurallarına uygun bir ortamda geçen seçim sürecinin önemine dikkat çeken Dr. Tahsin Biner, Alanya halkının adil bir seçim sürecini hak ettiğini vurguladı. ( Zafer Partisi Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: Zafer Partisi Alanya
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11 Mar 2024 - 02:31 - Siyaset

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