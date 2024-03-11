'Seçim sürecinde hoşgörü ve adil rekabet önemlidir'

Biner, adayların seçim sürecinde reklam ve propaganda yaparken saygı ve hoşgörü çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Demokratik değerlere ve seçim kurallarına uygun bir ortamda geçen seçim sürecinin önemine dikkat çeken Dr. Tahsin Biner, Alanya halkının adil bir seçim sürecini hak ettiğini vurguladı. ( Zafer Partisi Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: Zafer Partisi Alanya