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Jandarma 48 saatte 1958 araç denetledi

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Alanya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 234 araç ve sürücüsüne toplam 491 bin 818 TL para cezası kesildi

Jandarma 48 saatte 1958 araç denetledi mask
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JANDARMA ekiplerinin Alanya’da yaptığı genel trafik uygulamasında 234 araç ve sürücüsüne 491 bin 818 lira para cezası kesilirken, 9 araç trafikten men edildi.


Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-8 Mart 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 1958 araç kontrol edildi. 234 araç ve sürücüsüne 491 bin 818 TL cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi, 1 sürücünün ehliyetine ise el konuldu. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı
# Mart, Alanya

11 Mar 2024 - 01:54 - Asayiş

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