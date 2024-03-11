Jandarma 48 saatte 1958 araç denetledi

JANDARMA ekiplerinin Alanya’da yaptığı genel trafik uygulamasında 234 araç ve sürücüsüne 491 bin 818 lira para cezası kesilirken, 9 araç trafikten men edildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7-8 Mart 2024 tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 1958 araç kontrol edildi. 234 araç ve sürücüsüne 491 bin 818 TL cezai işlem uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi, 1 sürücünün ehliyetine ise el konuldu. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Kaymakamlığı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.