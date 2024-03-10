Altına yatırım yapanlar yandı: Ters köşe yapacak

Memiş, ons altının teknik düzeltme yaşayacağını ve gram altının 3000 TL’ye yükseleceğini öngördü.

Memiş’in açıklamaları şu şekilde:

Ons altının 2350 dolar seviyesini görmesi bekleniyor.

Bu kadar hızlı yükselişlerin teknik olarak desteklenmesi gerekiyor.

ABD ve Çin’den gelen veriler ons altın fiyatlarını olumlu etkiliyor.

Teknik analizler, ons altında bir düzeltme hareketinin gerçekleşmesi gerektiğini gösteriyor.

Memiş, 2150 doların üzerindeki ons altın fiyatlarını sağlıklı bulmuyor.

Ons altında bir düzeltme hareketi önümüzdeki hafta, Mart veya Nisan aylarında gerçekleşebilir.

Gram altında süregelen bir yükseliş trendi var ve hedef 3000 TL seviyesi.

Gram altın yatırımcıları, altınlarını koruyarak 3000 TL seviyesini izlemelidir.

Düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli, ancak satış için henüz erken olduğunu belirtmek gerekir.

Çeyrek ve Cumhuriyet altınlarında işçilik maliyeti oldukça yüksek.

Memiş, has veya gram altın yatırımını tercih ediyor.

Memiş’in uyarıları, altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilmesi gereken bilgiler içeriyor.