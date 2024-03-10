10 Mar 2024 - 22:54- Ekonomi G:

Mevduat faizleri zirvede! 190 Bin liranın 32 günlük getirisi göz kamaştırıyor

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Değişen ekonomik koşullarda yatırımcıların gözdesi olan mevduat faizleri, Nisan 2002’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 190 bin liranın 32 günlük mevduat faiz getirisi ise yatırımcıları mest ediyor.

Mevduat faizleri zirvede! 190 Bin liranın 32 günlük getirisi göz kamaştırıyor mask
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Merkez Bankası’nın verilerine göre 1-3 ay arası vadeli mevduat faiz oranı yüzde 53,3’e yükseldi. Bu durum, yatırımcıların parasını korumak ve değerlendirmek için mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu.

Peki, 190 bin liranın 32 günlük mevduat faiz getirisi ne kadar?

Bazı bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları ve 190 bin liranın bu faiz oranlarına göre getirisi şu şekilde:

Alternatif Bank: %50 faiz oranı ile 7.890,71 TL net getiri ve 197.890,71 TL vade sonu ödeme
ING: %47 faiz oranı ile 7.417,27 TL net getiri ve 197.417,27 TL vade sonu ödeme
Denizbank: %47 faiz oranı ile 7.417,27 TL net getiri ve 197.417,27 TL vade sonu ödeme
Akbank: %48 faiz oranı ile 7.575,08 TL net getiri ve 197.575,08 TL vade sonu ödeme
Diğer bankaların faiz oranları ve 190 bin liranın getirisi için tabloyu inceleyebilirsiniz.
Mevduat faizleri zirvede! 190 Bin liranın 32 günlük getirisi göz kamaştırıyor

Hatırlatma: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmanız ve riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.

# yüzde, merkez, Denizbank

10 Mar 2024 - 22:54 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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