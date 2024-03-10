Mevduat faizleri zirvede! 190 Bin liranın 32 günlük getirisi göz kamaştırıyor

Merkez Bankası’nın verilerine göre 1-3 ay arası vadeli mevduat faiz oranı yüzde 53,3’e yükseldi. Bu durum, yatırımcıların parasını korumak ve değerlendirmek için mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu.
Peki, 190 bin liranın 32 günlük mevduat faiz getirisi ne kadar?
Bazı bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları ve 190 bin liranın bu faiz oranlarına göre getirisi şu şekilde:
Alternatif Bank: %50 faiz oranı ile 7.890,71 TL net getiri ve 197.890,71 TL vade sonu ödeme
ING: %47 faiz oranı ile 7.417,27 TL net getiri ve 197.417,27 TL vade sonu ödeme
Denizbank: %47 faiz oranı ile 7.417,27 TL net getiri ve 197.417,27 TL vade sonu ödeme
Akbank: %48 faiz oranı ile 7.575,08 TL net getiri ve 197.575,08 TL vade sonu ödeme
Diğer bankaların faiz oranları ve 190 bin liranın getirisi için tabloyu inceleyebilirsiniz.
Hatırlatma: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmanız ve riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.