Mevduat faizleri zirvede! 190 Bin liranın 32 günlük getirisi göz kamaştırıyor

Merkez Bankası’nın verilerine göre 1-3 ay arası vadeli mevduat faiz oranı yüzde 53,3’e yükseldi. Bu durum, yatırımcıların parasını korumak ve değerlendirmek için mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu.

Peki, 190 bin liranın 32 günlük mevduat faiz getirisi ne kadar?

Bazı bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları ve 190 bin liranın bu faiz oranlarına göre getirisi şu şekilde:

Alternatif Bank: %50 faiz oranı ile 7.890,71 TL net getiri ve 197.890,71 TL vade sonu ödeme

ING: %47 faiz oranı ile 7.417,27 TL net getiri ve 197.417,27 TL vade sonu ödeme

Denizbank: %47 faiz oranı ile 7.417,27 TL net getiri ve 197.417,27 TL vade sonu ödeme

Akbank: %48 faiz oranı ile 7.575,08 TL net getiri ve 197.575,08 TL vade sonu ödeme

Diğer bankaların faiz oranları ve 190 bin liranın getirisi için tabloyu inceleyebilirsiniz.

Hatırlatma: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmanız ve riskleri göz önünde bulundurmanız önemlidir.